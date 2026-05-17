「年間800万くらいは貯金に回ります」世帯年収2200万の女性が語るパワーカップルの家計事情

世帯年収が2000万円の大台を突破すると、生活スタイルには大きな変化が訪れることだろう。

投稿を寄せた神奈川県に住む40代後半の女性（ITエンジニア／世帯年収2200万円）は、夫婦そろってIT企業の管理職を務めるパワーカップルだ。自身の年収が1050万円、夫は1150万円だという。

「欲しいものはほぼ我慢せずなんでも買います」

新築の4LDKに住み、中高生の子ども2人を育てる女性が明かしたのは、メリハリのある家計のリアルだった。

「食費はふるさと納税も使っているので7万くらい 中学生、高校生の子供が1人ずついて、教育費は8万くらい」

ふるさと納税を利用して食費を抑えるという、制度のメリットを最大限に享受している。そのうえで食費以外に必要なものには、メリハリをつけているようだ。

「普段の生活に必要なものはそれなりに値段安いものを選んでいますが、欲しいものはほぼ我慢せずなんでも買います」

「美容にも月5万、定期的にブランドアクセサリーを買います」

自分への投資もブランド品も、彼女にとっては日々のルーチンの一部に過ぎないようだ。納得のいくものには惜しみなく支出しても、収支のバランスが崩れる気配は一切ない。また、女性は貯金についてもこう綴っている。

「基本的にお金は全く気にせず、好きなものを好きなだけ買っても年間800万くらいは貯金に回ります」

圧倒的な収入でガンガン貯めていく。桁違いの変な贅沢さえしなければ、管理せずともおのずと資産が積みあがっていくようだ。

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