◆男子ゴルフシニアツアー リョーマゴルフ日高村オープン 最終日（１６日、高知・グリーンフィールＧＣ、シニアの部＝６８０７ヤード、女子プロの部＝６２２７ヤード、ともにパー７２）

高知・日高村とリョーマゴルフの共同主催で、日本初の「自治体主催プロゴルフツアー」として開催され、男子シニアと女子のプロが同時に戦う独自の競技形式で行われた。最終日は四国の中学生９人がプロと同組で特別参加し、ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３年／太陽自動車＝も出場した。ホールアウト後、同大会にアマチュア選手として出場したプロ野球・前巨人監督の原辰徳さんから激励を受け「私も原さんのような超一流アスリートになりたい」と感激した様子で話した。

大会は、シニアツアー３年連続賞金王の宮本勝昌（シーミュージック）が６６、６７の通算１１アンダーで優勝。原さんは８３、７６の通算１５オーバーで７３位だった。

１４歳の弥勒にとって、有意義で刺激的な一日となった。１８ホールのラウンドでは、シニアプロ、女子プロとプレー。ホールアウト後には、原さんと対面した。「原さんに『大変だろうけど、頑張ってね』と声をかけてもらい、とても、うれしかったです」と弥勒は笑顔で話した。

巨人の選手、監督としてプロ野球史に残る原さんの激励に弥勒は感動。「とてもオーラがありました。野球好きの父（憲一さん）に『原さんはお父さん（貢さん）に厳しく育てられ、超一流選手になった』と聞きました。今、私は明徳義塾で、三木逸子先生に指導していただいていますが、子供の頃から昨年まで父に鍛えられました。私も原さんのように超一流アスリートになれるように頑張ります」と意欲的に話した。

シニアツアーに特別参加し、貴重な経験を積んだ弥勒は、１７日に高知・ツカイベイＧＣで行われる高知県ジュニア選手権に出場し、上位を目指す。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２５年９月に群馬県・太田市内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。