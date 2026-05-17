◆女子プロゴルフツアー▽Ｓｋｙ ＲＫＢレディス第２日（１６日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）

７位で出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が６バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算１０アンダーで高野愛姫（２１）＝富士住建＝と並ぶ首位に浮上した。２４年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコーカップ以来の通算４勝目で世界ランクをアップさせ、海外メジャー、全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）の出場権もつかみ取る。

ほどよい満足感を漂わせて、桑木がホールアウトした。「昨日も後半に伸ばせなかったけど、いいイメージがない中でパー５は取れた」。ボギーなしの６６で首位浮上。昨年つかめなかった通算４勝目が大きく近づき、笑みを浮かべた。１番パー４で第２打をピン手前１・５メートルにつけてバーディー先行。２、３番でも伸ばし、あっという間にトップ集団に加わった。

好調の要因は、今季開幕戦から使用しているデータの専用アプリだ。各ショットや距離や番手、結果を入力。パットの距離は１０センチ単位で記録するほど細かく、コーチと分析していると傾向や苦手な項目が鮮明に分かるという。２月のオーストラリア合宿で現地のコーチから勧められたそうで「ショットが安定して大崩れがなくなった。バーディーパットが打てているし、再現性が高くなっている」と絶大な効果を感じている。

以前から海外志向が強い２３歳は「全米女子オープン出場」を上半期の大目標に掲げる。今月２５日付の世界ランクで７５位以内に入っている必要があり、桑木は現在７９位。国内ツアーの優勝ポイントを加算すれば“当確”となるだけに、今週はビッグチャンスだ。「優勝したいし、優勝できたら必然的に…」と力が入る。

昨年５６位に終わった全米女子オープンを目指す理由は、開催地のリビエラＣＣだ。過去に米男子ツアー観戦のために訪れ、世界の名だたるビッグネームを目にして、自分もプレーしたい思いを抱くようになった。同コースは２８年ロサンゼルス五輪の開催会場にも決まっている。「グリーンに目があって、思ったより切れたり切れなかったりするけど、ショートパットは強気に打つ」。最終日も序盤から突っ走り、約１年半ぶりのＶと全米切符をダブルでつかむ。（吉村 達）

◆桑木 志帆（くわき・しほ）２００３年１月２９日、岡山市出身。２３歳。４歳でゴルフを始め、小学生時代からジュニア大会で優勝多数。２１年にプロテストを一発合格し、新人戦加賀電子カップＶ。２４年資生堂レディスでツアー初優勝。同年ツアー選手権リコーカップでメジャー初制覇。１６３センチ。