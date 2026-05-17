◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）

ＦＣ東京が敵地で浦和と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を１０―９で制した。首位鹿島との勝ち点差を２とし、わずかながらに優勝の可能性を残した。

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前日１５日に北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人が発表されたが、１９歳のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）は選外だった。１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二以来、２人目となる１０代でのＷ杯メンバー入りはならなかったが、佐藤龍は「まだ別に（気持ちが）切れたわけじゃないんで、自分のなかでは、昨日の発表では呼ばれませんでしたけど、いつでもチャンスは広がっていると思うので、そういった意味で今日の試合で活躍したかった」と話し、２６人のメンバーに不測の事態が訪れる可能性もあるだけに、万全の準備を整えていくとした。

また、チームも勝ち点２を上積みし、明日の鹿島―千葉の結果次第だが、最終節までもつれ込んだ場合は敵地での鹿島戦は大一番となる。佐藤龍は「優勝も残ってますし、モチベーションは、全くなくなってない。そういったところで、この試合に全てを懸けていた。大会が終わるまで、この大会に向けて頑張りたいなと思いますし、４年後（のＷ杯）もありますけど、次の鹿島戦に必ず勝ちたいなと思います」と決意を示した。