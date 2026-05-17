サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人が１５日に発表され、Ｊクラブに所属する国内組は過去最少３人だった。その一人、Ｊ１広島のＧＫ大迫敬介（２６）は欧州でプレーする海外組に臆することなく、Ｊリーグで培った自信と、家族への感謝を胸に大舞台へ挑む。初選出までの苦悩も明かした。（取材・構成＝田村 龍一）

２２年カタールＷ杯に続き、森保一監督（５７）が率いる日本代表は、国内組が前回大会の７人を下回り、ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝、ＧＫ早川友基（２７）＝鹿島＝、大迫の３人。大迫は、勝利も敗戦も含めた国内の経験に胸を張る。

「（対戦相手の）レベルが上がれば上がるほど、ＧＫの役目は増えてくる。僕自身、一番得意なシュートストップでチームを勝たせたい。（引き分けなしで決着させる今季の）百年構想リーグのＰＫ戦を経験して成長した。ＧＫが日本代表を勝たせる試合をしたい」

広島は今季、ドイツ、ポーランドの両国籍を持つバルトシュ・ガウル監督（３８）が就任。より攻撃的サッカーが求められる中で、大迫のミスも出た。

「正直、キャリアの中でも一番難しい半年。チームが新しいサッカーをするときに、自分だけ逃げて安全なプレーをするのは違うと思い、勇気をもって新しいスタイルに合わせた。失点数が多く、悩んだときもあったが、やり続けてよかった」

昨年１１月、一般女性との結婚と第１子の長女誕生を発表した。Ｗ杯初選出は自宅で喜び合ったという。

「（最近）家でＷ杯の話題は出さなかった。試合のパフォーマンスが良くなかったので。（発表当日に）『選ばれなかったらゴメン』と奥さんに言ったら、『この４年間の敬介君の積み上げが評価され、今があるんだよ』と言われ、救われた。勇気が湧いた。選ばれ、子供には『夢、かなったよ』と言った（笑）。家族にすごく感謝している」

正ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝や昨季ＪリーグＭＶＰの早川との競争は厳しいが、大迫は前を向いて挑み続ける。

◆大迫 敬介（おおさこ・けいすけ）１９９９年７月２８日、鹿児島・出水市生まれ。２６歳。小学１年から江内サッカースポーツ少年団で競技を始め、中学はフェリシドＦＣに所属。高校から広島ユース。卒業後の１８年にトップチーム昇格。１９年２月１９日、ＡＣＬプレーオフのチェンライＵ（タイ）戦で公式戦デビュー。同２３日の清水戦でＪ１初出場。同年６月のチリ戦で日本代表デビュー。２１年に東京五輪代表選出も出場なし。国際Ａマッチ１１試合８失点。１８８センチ、８７キロ。利き足は右。