Ｊ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が、出場機会がなかった札幌戦後に取材に応じ、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンにエールを送った。親交が深く、日本人初となる５大会連続５度目の選出が１５日に発表されたＤＦ長友佑都（３９）には「日本を新しい景色に連れて行ってくれるんじゃないか」と大きな期待を寄せた。１９９８年フランス大会出場を目前で逃したカズにとって、夢舞台であり続けるＷ杯に挑む後輩たちの飛躍を願った。

負傷による三笘薫や南野拓実の選外、主将・遠藤航の復帰、そして３９歳・長友佑都の返り咲き―。悲喜こもごものメンバー発表会見から一夜明け、カズが選び抜かれた２６人の選手たちにエールを送った。

「少しでも上に勝ち上がってほしいですね。選手全員で、いい成績を収められるように頑張ってほしいです。僕はサポーターとして応援するだけです」

第２次森保ジャパンは世界一を目標に掲げ、３年半の活動期間で合計８６人の選手を招集。親善試合でブラジルやイングランドに勝利するなど、世界の頂を見据えて、地力をつけながら歩みを進めてきた。

「選ばれた全員も、そして森保ジャパンにかかわりながら選ばれなかった選手たちも、誰もが本当に自己犠牲をして、本当に尋常じゃない努力をしてここまで来たと思います」

Ｗ杯メンバーから外れることのショックは、カズ自身も身をもって体験したこと。椅子を勝ち取った２６人だけでなく、選外となった選手たちの努力にもリスペクトを示した。不屈の精神で代表へと返り咲き、５大会連続５度目の選出を果たした最年長の３９歳、長友については「僕からしたら、まだまだ若いですけど…僕からしたらですよ？」とニヤリ。食事をする間柄で、折りを見て連絡も取り合うなど親交の深い２０歳下の後輩への信頼は厚い。

「世界、Ｗ杯での経験、そして誰よりも熱い気持ちを持っている選手。日本代表としての『誇り』もそうだし『魂』もそう。長友選手が、日本代表を新たな景色に連れて行ってくれるんじゃないかな」

９８年フランス大会のキャンプ地で落選を言い渡され、帰国後に「日本代表としての誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきた」と語ったキング。その「誇り」と「魂」を胸に刻んだ３９歳の背中が、世界一への道しるべとなることを期待した。（岡島 智哉）