◆第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２（５月１６日、京都競馬場・障害芝３９３０メートル、良）

第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２は１６日、京都競馬場で争われ、２番人気のシホノスペランツァが直線で抜け出して重賞初Ｖ。連覇の高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は白浜雄造元騎手に並ぶ同レース最多５勝目。自身が持つ障害重賞最多勝利記録を２８に伸ばした。

暑い日差しのなか、落ち着いた騎乗が光った。序盤は後方でリズムを整え、残り１周となったところで２番手にポジションアップ。「手応えが違ったので、強気に行っても押し切れると思った」と高田。３角から逃げ馬に並び、併走状態が続いたが、直線で振り切って３馬身差の快勝を決めた。

名物の三段跳びを含め、１８個の障害を難なくクリアできたのは練習のたまもの。「先週もここに来て、昨日もスクーリングして。２回も練習したのはこの馬だけ。菊花賞５着馬だし、負けられない」と胸を張った。昨年、１２年ぶりに障害リーディングに返り咲いた名手は、これからも一頭一頭と向き合って仕上げていく。（山下 優）

◆シホノスペランツァ 父ブラックタイド、母メジロスプレンダー（父シンボリクリスエス）。栗東・寺島良厩舎所属の牡７歳。北海道洞爺湖町・レイクヴィラファームの生産。通算３４戦７勝（うち障害９戦４勝）。総獲得賞金は１億７４５３万９０００円（うち障害９８１４万１０００円）。重賞初勝利。馬主は村瀬寛紀氏。