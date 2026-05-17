◆米大リーグ ロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発し、５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で日米通算１５０勝目となる今季４勝目（３敗）の権利を手にして降板した。

初回、菅野は先頭のマルテに右前安打を浴びたが、続くキャロルを二直。マルテが飛び出していたため併殺になった。２死走者なしからペルドモに中前安打を浴びて二盗も許したが、アレナドを右飛に打ち取って、本塁は踏ませなかった。すると１回裏には打線が４安打を集めて２点を先取した。

リードをもらった２回は、１死から連打を浴びて一、三塁のピンチを背負うと、ダブルスチールを決められて１点を返された。２回にも打線が１点を奪って３―１。再び２点リードとなった３回は、１番から２巡目の対戦で、１死から３者連続で四死球を与えたが、無失点で切り抜けた。４回も１死から安打を浴びたが、続く打者を二ゴロ併殺打に打ち取った。

４回終了時点で投球数は「７４」。３―１の２点リードで５回のマウンドに上がった。１死走者なしからマルテに中堅へ二塁打を浴びると、続くキャロルにも右翼フェンス直撃の適時二塁打を許して１点差に迫られた。それでもペルドモを中直、アレナドを一ゴロに打ち取ってリードを守った。

試合開始前の時点で、巨人で１３６勝、メジャーで１３勝。日米通算１５０勝に王手をかけたが、５月４日（同５日）の本拠地・メッツ戦で６回途中４失点、同１０日（同１１日）の敵地・フィリーズ戦で５回５失点で２連敗。２試合連続で節目の１勝をつかめず、防御率も４・０７となり、この日の試合を迎えた。

前日１５日（同１６日）には日米通算１５０勝へ「（１５０勝は）通過点ですし、何とか早く達成できると（いい）。明日決められるように頑張ります」と意気込み、１３〜２４年にプレーした巨人での日々を「やっぱり、一番伝統のあるチーム（巨人）で１２年間プレーできたっていうのは僕の財産になっていますし、その間に素晴らしいチームメートがいて、監督はじめコーチの方からいろいろ学んだっていうのが一番誇れる部分だと思います」と思い返していた。