歌手の鈴木亜美（44）が、16日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。子どもができて変わったことを語った。

鈴木は、仲良し芸能人が自由に旅する「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、同じ事務所で大の仲良しだという元モーニング娘。後藤真希（40）と埼玉県・長瀞を訪れた。

スタッフから鈴木の普段の母親ぶりを聞かれた後藤は「亜美ちゃん、どうなんだろう。お仕事してるときも普段もあまり変わらない気がすると思って。子どもが最初できて生まれてから、またちょっと変わったでしょ？きっと、雰囲気が。変わってからそのままな雰囲気がしてる」と答えた。

3児の母である鈴木は「それまではなんかスイッチみたいなのがあったけど。子どもできてからスイッチがなくなって、ずっと…」と明かした。後藤が「ちょっと気持ちが楽になるよね」と言うと、鈴木は「楽になるよね。あえてこう見せなきゃみたいなのがなくなって。何をあんなに張り詰めてたんだろうとか思うもん。若い頃ってさ、何をそんなにピリピリしてたんだろうっていうぐらい、何か自分でストレス抱えてたよね。ためてたよね。もうこの年齢になってくるとさ、楽にやろうよって、楽しくやろうよって思うよね」と打ち明けた。

後藤は「よく言ってたな〜、うちの親戚のおばさんたちも、年とるたびにどんどんずうずうしくなってくって言うから、いろいろ気にすることがなくなってくるのかなっていう意味だと思ってるんだけど」と伝えた。