元モーニング娘。後藤真希（40）が、16日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。電子写真集における日本歴代1位の売り上げがあった写真集「flos」について明かした。

後藤は、仲良し芸能人が自由に旅する「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、同じ事務所で大の仲良しだという歌手の鈴木亜美（44）と埼玉県・長瀞を訪れた。

鈴木が「この間出した写真集が2冊目だよね？」と聞いた。すると後藤は「最近の中では」と、写真集「flos」について「亜美ちゃんにまだ本物になる前のやつをチラッと見せた時に『え〜!?』とか言って。『だ、大丈夫これ!?』って」と振り返った。

鈴木は「マネジャーみたいになっちゃって。あれは何で、何で出したんだろう？」と聞いた。後藤は「直観なんだけど。高速道路で走っている最中なんだけど、写真集出そう、今出したら売れちゃうかもって、なんとなく直観が下りてきて。それをお伝えして」と明かした。

鈴木が「そんなんだ、真希ちゃんからなんだ」と話すと、後藤は「そう、初めて」と答えた。そして鈴木は「次も楽しみにしてるので、次はどんな爆弾を仕掛けてくるのか出る前にちゃんとチェックさせてくださいね」と言い、笑った。