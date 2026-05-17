東京で約50万人が来場…大阪市立自然史博物館で特別展『大絶滅展』 5回の「大量絶滅」に迫る【概要あり】
大阪・長居公園の大阪市立自然史博物館は7月17日から10月12日まで、特別展『大絶滅展−生命史のビッグファイブ』を開催する。
【画像多数】大迫力！2体並んだ恐竜の全身骨格…展示品＆展示風景
地球の生命史の中で起きた5回の「大量絶滅」事変（通称「ビッグファイブ」）を、化石や岩石に残されたさまざまな証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史をたどる。東京・国立科学博物館で昨年11月1日から今年2月23日まで開かれ、約50万人が来場した同展が大阪に巡回する。
全米有数の自然史博物館の一つであるデンバー自然科学博物館の貴重な標本の数々を展示する。日本からは全長約6メートルのステラーダイカイギュウの全身化石を世界初公開するなど「ビッグファイブ」や生命史をひもとく貴重な標本を見ることができる。
■特別展『大絶滅展―生命史のビッグファイブ』概要
・会期：2026年7月17日（金）〜10月12日（月・祝）
・開館時間：午前9時30分〜午後5時（入場は午後4時30分まで）
・休館日：月曜日（祝休日の場合は開館し、翌平日休館。ただし、8月3日・10日は開館）
・会場：大阪市立自然史博物館ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階）
・入場料（当日券）：おとな2000円、高校・大学生1500円、小・中学生700円
※団体料金は20名以上※未就学児は無料
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明）
※高校・大学生は要学生証
※上記特別展入場料で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）
チケット販売場所：アソビュー、ローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、e＋（イープラス）、イーティックス、アートパス、美術展ナビチケットアプリなど
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地球の生命史の中で起きた5回の「大量絶滅」事変（通称「ビッグファイブ」）を、化石や岩石に残されたさまざまな証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史をたどる。東京・国立科学博物館で昨年11月1日から今年2月23日まで開かれ、約50万人が来場した同展が大阪に巡回する。
■特別展『大絶滅展―生命史のビッグファイブ』概要
・会期：2026年7月17日（金）〜10月12日（月・祝）
・開館時間：午前9時30分〜午後5時（入場は午後4時30分まで）
・休館日：月曜日（祝休日の場合は開館し、翌平日休館。ただし、8月3日・10日は開館）
・会場：大阪市立自然史博物館ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階）
・入場料（当日券）：おとな2000円、高校・大学生1500円、小・中学生700円
※団体料金は20名以上※未就学児は無料
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明）
※高校・大学生は要学生証
※上記特別展入場料で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）
チケット販売場所：アソビュー、ローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、e＋（イープラス）、イーティックス、アートパス、美術展ナビチケットアプリなど