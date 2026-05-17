【ブンデスリーガ】ハイデンハイム 0−2 マインツ（日本時間5月16日／フォイト・アレーナ）

【映像】佐野海舟、地を這う“低空弾道シュート”を放つ瞬間

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、強烈なミドルシュートを披露。ゴール急襲の一撃にスタジアムが沸いた。

マインツは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節でハイデンハイムと対戦。佐野はボランチとしてスタメン出場すると、2点リードで迎えた63分にチャンスを迎える。

マインツが、GKダニエル・バッツのロングフィードから一気に攻め込むと、ボックス左に侵入したMFナディーム・アミリ、逆サイドのFWシェラルド・ベッカーを経由して、ボールは佐野の下へ。ボックス外で構えていた佐野は、ベッカーからのマイナスのパスに歩幅を合わせて右足を一閃。超低空のシュートはゴールを捉えていたが、ゴール前で構えていたMFニクラス・ドルシュにブロックされた。

この試合は、マインツが2ー0で逃げ切りに成功。一時は最下位に転落していたチームだったが、勝ち点40を積み上げて10位でフィニッシュとなった。なお、佐野はこの日もフル出場し、リーグ戦全34試合でフル出場を達成する鉄人っぷりを見せている。（ABEMA／ブンデスリーガ）