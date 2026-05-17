実業家の愛沢えみりが、スタイル抜群のベアトップ姿を披露した。

愛沢は今年２月、体の美容整形を公表し「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい、お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい…悩んだ末、豊胸をしました」と報告。１２１万円でシリコン入れたと告白し「ふっくら、丸みがでたので、やってよかったです」と伝えていた。

そしてこの日、「豊胸してから、ベアトップの水着もずり落ちてこなくなりました。笑」と題して投稿し、その写真をアップ。「お仕事柄スタイルを良く見せたい方や、産後で胸元のボリュームが気になっているママさんなど、悩んでいる方の参考になれば嬉（うれ）しいです」と呼びかけ「私自身、本当にやって良かったなと思っています」と感じているという。

手足は細いのに、しっかり肉感もある！衝撃スタイルにフォロワーはくぎ付け。「スタイル良すぎです」「えみりさん以前より体型しなやかになられて安心しました！相変わらず美しい」「えみりちゃんほんとうにお姫様みたい」「えみりちゃんスタイルに磨きがかかってる」「カモシカ並みに脚長い」「美人だね」「永遠の美少女」「漫画のヒロインみたいなスタイル抜群で羨（うらや）ましい限りです」とあこがれていた。

愛沢はかつて東京・歌舞伎町の伝説的キャバ嬢として知られ、３０歳だった２０１９年にキャバ嬢を引退。２４年３月に第１子出産を報告。同６月に「私は未婚でシングルマザーです」「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と明かした。そして２５年８月に第２子男児出産を公表した。