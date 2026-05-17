栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、きのう夕方、新たに、川崎市に住む16歳の男子高校生が逮捕されました。これで逮捕者はいずれも16歳の少年4人となり警察は「実行役は全員逮捕した」としています。

今月14日、栃木県・上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害された事件ではすでに、16歳の少年3人が逮捕されていましたが、警察はきのう午後、川崎市内で別の16歳の男子高校生を発見、その後、逮捕しました。

男子高校生は取り調べに素直に応じているということですが、既に逮捕されていた3人との関係は分かっていないということです。

警察は、現場にいたのは4人で、これで実行役は全員逮捕したとしています。

4人は、2番目に逮捕された少年が無免許で運転していたとみられる白い高級外車に乗って現場を訪れ、犯行後は、事件当日に現場近くで逮捕された少年以外の3人が同じ車で逃走したとみられています。

警察は匿名・流動型犯罪グループ=「トクリュウ」の犯行を視野に指示役など、さらに複数が関与しているとみて捜査しています。