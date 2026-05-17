◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第2戦 大阪ブルテオン3―2サントリー（2026年5月16日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪Bが同1位のサントリーに3―2で競り勝ち、1勝1敗に並んだ。主将の西田有志（26）が20得点、甲斐優斗（22）が14得点と奮闘し、フルセットの接戦を制して初優勝に王手をかけた。17日に第3戦が行われ、勝った方が頂点に立つ。

大阪Bが崖っ縁で踏みとどまった。第1戦を落とし、負ければ終わりの第2戦。第1セットでは13―25と圧倒されながら、第2セットは甲斐の活躍もあって25―23で奪い返す。最終の第5セットは8―7から5連続ポイント。フルセットの激闘を制して初優勝に王手をかけた。

「難しい状況だったけど、自分たちは思いきってやるしかなかった」と甲斐。第1戦では自身のサーブミスで試合終了となった中で「悔しかったけど、切り替えるしかない」と奮い立って試合に臨んだ。

勝負は運命の第3戦へ。「最後は笑って終われるようにしたい」と甲斐が言えば、主将の西田は「しっかりコンディションを整えて準備したい」と言葉に力を込めた。