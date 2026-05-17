インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に6-0で勝利した。佐々木朗希投手は17日（同18日）の同カードで先発マウンドに上がるが、前回登板の本拠地ジャイアンツ戦では、日本人女優が生観戦していた。反響が広がっている。

佐々木は前回登板の11日（同12日）のジャイアンツ戦では、5回0/3を投げて6安打3失点。今季2勝目はならなかった。

この試合をドジャースタジアムで観戦したのが、女優の菊池桃子だ。日本時間16日に自身のインスタグラムを更新。「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」と報告。「#この日の先発は佐々木朗希投手でした」と添えた。

ドジャースのTシャツを着て、三塁側ベンチのすぐ後ろで観戦。ファンからも様々な声が上がった。

「行ってるんですか しかもいい席で羨まし過ぎる」

「MLBの迫力を間近に感じられる最高のシートですね」

「ユニホーム姿も可愛すぎます」

「青いユニホーム似合ってますね」

「エッ！！ 桃子ちゃんロスにいるの」

「最高にカワイイ」

ドジャースは15日（同16日）の試合を終え、27勝18敗でナ・リーグ西地区の首位に立っている。



（THE ANSWER編集部）