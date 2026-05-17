ハムストリングスの怪我から復帰

米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。一方、マイナーからは朗報が届いている。

スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、緊急回避。デーブ・ロバーツ監督は手術するかどうかについて、「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っている。遊離軟骨があることは検査で判明しているので、今後どうするか話し合っている」と説明した。

一方で、ハムストリングの怪我で負傷者リスト（IL）入りしていた傘下3Aオクラホマのリバー・ライアンがこの日、復帰のマウンドへ。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が、自身のXに「今日オクラホマでのリバー・ライアン：4回53球で2安打1失点1四球4奪三振、CSW%は38%。最速100.9マイル（約162.4キロ）、平均球速98.6マイル（約158.7キロ）」とつづると、ファンからは歓喜の声が上がった。

「おぉぉぉ」

「素晴らしい復帰登板だ」

「マジでかなり良いな」

「昇格させるには十分な情報だ」

「もうすぐ昇格だな」

「俺たちを救ってくれ」

「リバー・ライアンが帰ってくるぞ」

ライアンの早期昇格の可能性について、ロバーツ監督は登板前に「当然その可能性はある。しかし、今日無事に投げ終えることを確認しなければならないし、我々全員が納得する決定でなければならない」とコメントしていた。

27歳の右腕ライアンは2021年のドラフト11巡目でパドレスから指名され入団。22年にドジャースに移籍した。24年にメジャーデビュー。4試合に先発登板して防御率1.33をマークするも右肘のトミー・ジョン手術を受けて25年は全休していた。



（THE ANSWER編集部）