◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

恐怖の８番と化した。浦田俊輔内野手（２３）は一塁に到達すると、手を叩いて両手を上げた。０―１の２回１死一、二塁で篠木の外角直球をはじき返し、一時同点の中前適時打。「皆さんがつないでくれた打席だったので絶対にかえそうと。最近状態は上がってきて、安打も出て内容も悪くない。いい感じにきているのかな」。６、８回も中前打で今季３度目の猛打賞だ。

本人も一定の手応えを示すように、今月の打率は３割５分７厘。さらに今季２０戦目となった８番では３割１分３厘を残している。ここ２試合に限れば７打数５安打。この打順はウィーラー打撃コーチの肝煎りだという。橋上オフェンスチーフコーチは「今日みたいに８番から上位につなぐのもいいでしょうし、足が速いからといって絶対に上位に置く必要もない。今はうまく機能しているんじゃないか」と分析した。

打撃はもちろん、足もある。さらに前日１５日に続き今季２試合目となった三塁守備もそつなくこなした。「守備は去年悔しい思いをして、今年は絶対見返そうと思ってやってきたので良かった」。昨季は三塁でプロ初先発した５月に一塁への送球がそれて岡本（現ブルージェイズ）の負傷につながったこともあったが、苦すぎる経験も糧に変えて今がある。二塁、三塁、遊撃を守れるのは、内野布陣の選択肢としてもチームに大きな価値をもたらす。

週末のスタンドを熱くさせた躍動。この日は球場に招待した１学年下のいとこで都内在住の伊藤大暉さんにも雄姿を届けた。浦田はアスリート一家で知られるが、伊藤さんもラガーマンで、俊足という。正月に親戚で集まる時にはジムで合同トレを行うことも。「自分の知識ではないものもある。そういうのも聞きながらやっています」。そんな存在にお立ち台では「打ちました！あざっす」と声を張り上げ、メッセージを送った。

輝きを放った浦田を阿部監督は「貪欲に毎日練習もしていますし、その結果が出ていると思う。これを続けることが一番難しいので、それにチャレンジしてもらいたい」とたたえた。日に日に増していく頼もしさ。戦いながら成長していく「新しい巨人」の象徴となるのは、浦田かもしれない。（田中 哲）

村田 真一Ｐｏｉｎｔ浦田も打席でしぶとさが出てきたね。３本の安打のうち、２本が追い込まれてから打った。その２安打ともゴロで二遊間を破ったものやったけど、俊足という持ち味を生かそうという意志が伝わってくる。８番という打順的にも簡単にアウトにならないことは本当に大事なことよ。次が投手やから、簡単に２死を与えることになってしまうからね。この日で打率も２割４分１厘まで上がってきた。８番打者が２割６分、２割７分あったら頼もしいよ。出塁して投手が送って上位打線へ、という強いチームの攻撃の流れが出てくるよ。