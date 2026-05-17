◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第２戦 サントリー２―３大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第２戦が行われ、連覇を狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは同２位の大阪Ｂにフルセットの激闘の末、２―３で敗れた。１５日の第１戦で３―１で先勝したが、１勝１敗となり、勝負の行方は１７日の第３戦で決着。今季限りでのサントリー退団が決まっている主将・高橋藍（２４）は、ブロック４を含むチーム２位の１８得点。チームを立て直し、ラストマッチでの“有終Ｖ”に挑む。

下を向くことはなかった。２時間２３分の大激闘となった２―２の最終第５セット（Ｓ）。大阪Ｂにスパイクを決められた。藍はすぐにコート上で仲間を集め、冷静に口を開いた。「負けたけど、今日優勝を逃したわけではない。明日勝てば報われる。切り替える」と伝え、うなずき合った。フルセットで惜敗し、連覇はお預け。悔しさをにじませながらも前を向いた。

第１Ｓは１２点の大差で先取し、オリビエ・キャット監督（５９）も「完璧なスタート」と振り返った。流れが暗転したのは第２Ｓ終盤だ。大阪Ｂは守備のうまい富田将馬（２８）に代え、身長２００センチのアタッカー・甲斐優斗（２２）を投入。強いサーブでサーブレシーブを崩された。落とした第３Ｓには大砲・西田有志（２６）のパワーサーブに藍が飛びついたが、拾えず、床に突っ伏して悔しさをあらわにした。「自分たちのミスが大きい。相手の勢いに押され、引いてしまった」

第４Ｓも捨て身でぶつかってくる大阪Ｂの勢いに飲まれかけたが、苦しい場面で藍主将がチームを鼓舞した。得意のサーブレシーブを安定させ、１１―１０の場面では西田のスパイクをブロックで止め、気迫のガッツポーズ。身長１８８センチと決して高くはないが攻撃、レシーブ、ブロックと一人三役を担った。このセットを取り返し「ブロックで貢献できる状況は少ないが、西田選手の勢いを止めるために勝負した。自分たちから勝負をしかけないと」と次戦につなぐ執念は見せた。

サントリーで２季を戦い、今季限りでの退団を発表済み。「恩返し」を誓う頂上決戦は、１勝１敗で迎える１７日の第３戦が泣いても、笑ってもサントリーの仲間と挑む最後の一戦。「明日、勝てばいいだけ」と繰り返した藍。主将が全てを懸けて、ラストマッチで“有終Ｖ”への原動力となる。（宮下 京香）