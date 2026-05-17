２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが１位で連覇を狙うサントリーをフルセットの激闘の末、３―２で破った。１５日の第１戦では１―３で落としていたが、１勝１敗として初優勝に逆王手をかけた。

２―２の最終第５セット（Ｓ）。大阪Ｂは１２―７から２２歳の甲斐優斗のサービスエースでチーム５連続得点目。劇的勝利を決定づけた。チーム２位の２０得点を挙げた西田主将は「楽しむことが第一になっていましたけど、この試合ぐらい勝ちにこだわってもいいかなと思って」と納得顔で振り返った。優勝のゆくえは、１７日の第３戦で決まることになった。

リスクを負ってでも、王者にぶつかっていった。大阪Ｂは初戦黒星から悪い流れを断ち切れず第１セット（Ｓ）は１３―２５の大差で取られ、第２Ｓも中盤までサントリーのエース・高橋藍のサービスエースなどで劣勢に立った。第２Ｓでは守備に定評があるアウトサイドヒッター（ＯＨ）富田将馬に代え、２００センチの攻撃がウリのアタッカー・甲斐優斗を投入。甲斐と西田が強いサーブで押し、流れをグッと引き寄せた。

１―１の勝負の第３Ｓも西田が序盤に２本の強烈なサービスエースで主導権を握った。ブロックが高く、サーブから崩してくる強敵に対し、隙をつくには「僕らが何で勝つのかと言ったら、ハードワークしかない。吹っ切れたというか、やることがシンプルになっただけ」。ラリーで懸命に球を拾い、甲斐の分もリベロの山本智大がサーブレシーブを拾い続けた。西田も気迫を前面に出してチームを鼓舞。「一人一人が仕事を全うしただけ」と主将が話すように１つギアが上がった中で高い質を保った。

１５日に先勝を許したが、この日の逆転勝利で１勝１敗とした。頂上決戦に“逆王手”をかけ、西田主将は「また明日、勝ちにこだわって勝負したい」と決意。王者・サントリーをたたきに行く。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。