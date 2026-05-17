＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】取組終わりに髪型が“激変”した力士

爽やかな風貌の21歳力士の髪型が取組終わりに“激変”。そのあまりの変貌っぷりにファンから「レゲエの人かと思った」「古式相撲みたいな髷に」などと驚きの声が上がった。

それは三段目三十七枚目・濱豊（時津風）と、三段目四十枚目・豪乃若（武隈）の取組で発生した。濱豊は平成7年生まれ30歳のベテラン力士。一方、豪乃若は平成16年生まれの21歳で、爽やかなルックスの力士だ。

立ち合い激しくぶつかっていった両力士だったが、豪乃若の勢いが勝り、濱豊は後退。豪乃若が体勢を低くし、圧力をかけて濱豊を土俵から出した。決まり手は押し出し。豪乃若は4連勝、濱豊は1敗目を喫した。

一方、ファンが注目したのは取組終わりの豪乃若の髪型だ。髷は大きく乱れ、長い髪が後頭部でひとつにまとめられていたが、この激変した姿に「レゲエの人かと思った」「古式相撲みたいな髷に」「ポニーテールw」などと驚きの声が上がっていた。

VTRを確認してみると、立ち合いでぶつかった瞬間に髪の毛が乱れたことがわかった。そういう意味では立ち合いの衝撃を物語る一コマだった。

（ABEMA/大相撲チャンネル）