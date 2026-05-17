「神奈川大学野球、神奈川大４−０関東学院大」（１６日、横浜スタジアム）

２試合が行われ、神奈川大は関東学院大に４−０で先勝。先発を務めた今秋ドラフト候補の“１９２センチのサブマリン”松平快聖投手（４年・市原中央）が８回３安打無失点で、通算２０勝目となる今季４勝目を挙げた。高身長ながらアンダースローで抑える逸材にスカウト陣も熱視線を送った。桐蔭横浜大は６−３で神奈川工大に逆転勝利した。

１９２センチの長身から地面スレスレまで潜り込む投球で打線を圧倒した。松平は８回無失点で今季４勝目となるリーグ通算２０勝。「秋につながる投球ができたらと思って、結果が出て良かった」と力強く話した。

元々はオーバースローだったが、転機は中学２年の冬だった。当時は身長１７５センチ。球速が上がらず伸び悩んでいたが、市原リトルシニアの監督から助言を受け、中学３年の春に完全なアンダースローとなった。身長は高校１年で１９０センチに到達。成長期でのフォーム改造で制球に苦戦したが、地道な投げ込みで克服した。

プロ入りを目指す右腕について、ヤクルト・押尾スカウトは「長い手足を使いこなせているのがいい。一番は希少性の高さ」と話し、阪神・吉野スカウトは「去年より球の走りがいい」と評価した。

◆松平 快聖（まつだいら・かいせい）２００４年１２月２４日、２１歳。千葉県市原市出身。１９２センチ、９３キロ。右投げ右打ち。小２から市原若宮ウイングスで野球を始める。八幡東中で市原リトルシニアに所属し、市原中央高で１年秋からベンチ入り。大学では２年春から本格的に先発。２４、２５年の侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿にメンバー入り。最速１４０キロ。球種はカーブ、スライダー、シンカー、ツーシーム。憧れのプロ野球選手は元ロッテ・渡辺俊介。