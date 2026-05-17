「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

２位から出た池田勇太（４０）＝フリー＝が３バーディー、４ボギーの７１とスコアを落としたものの、通算５アンダーで杉本スティーブ、小西たかのりとともにトップに並んだ。最終日は７年ぶりのツアー通算２２勝目を目指す。藤本佳則ら３人が１打差の４位。さらに１打差の７位に地元大阪出身の鍋谷太一ら４人が続いた。

敬愛してやまないレジェンドへの手向け。条件は整った。池田はこの日のプレーを「内容はよくなかった」と納得していない一方で「４日間あればこういう日が１日くらいはある」と、大きなストレスにはしていない。

２０１９年のミズノオープン以降、優勝から遠ざかっており、大きな故障も経験したが本来の体調を取り戻し、闘志も戻ってきた。この日、自身が評価した一打は最終１８番、５メートルのパーパット。「リーダーズボードを見て『最終組を明け渡すわけにはいかん』と思ってね」と執念でねじ込んで、３年ぶりの最終日最終組の権利を守った。

自他共に認めるジャンボフリークとして、今季の最大の目標は、故・尾崎将司氏に２２度目の優勝を報告することだ。それも「やっぱり最終組で優勝したい。前の組で勝つのとは違う」と、ジャンボのように他を圧倒する強いゴルフを見せたい。

優勝を決めた時の、ジャンボお決まりのポーズ。刀と鞘（さや）に見立てて「パターを（腰に）しまいたいね」。それが最高の手向けとなると信じ、最終日のティーに向かう。