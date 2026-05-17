元「TOKIO」の長瀬智也（47）が16日更新のモデルの滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネルに出演し、自身の髪や髭について語った。

2人は同じ年で、長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことから、20年前から家族ぐるみでの付き合いを続けているという。

滝沢から「長瀬君、最近、ロン毛じゃん。（撮影などで）パスっと切ってきてくださいって言われたら切るの？」と聞かれると「切る、切る。全然切る。逆に、それがないと自分の髪の毛に興味がない」とあっさりと語った。

滝沢が、今では長髪に「見慣れてきているけど、切っちゃうんだ」と言うと「役柄で本当に短いほうがプラスに働くんだったら俺はすぐバサって切る」と言い、髭についても「全然剃る。むしろ、そういう仕事を理由にして変えたい」と説明した。

スタッフが、長瀬が髪などに興味がないことに驚くと、長瀬は「自分の、例えばバイクとか、車とか、楽器とか、そういうものにはめっちゃこだわる。でも自分自身はどうでもいい」と答え、滝沢は「カッコいいから言えるんだよ！」と突っ込んでいた。