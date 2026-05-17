「体操・ＮＨＫ杯」（１６日、東京体育館）

世界選手権（１０月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて、女子個人総合の２日目が行われ、４月の全日本選手権で初優勝した１５歳の西山実沙（なんばク）が、全日本の成績に応じた持ち点との合計１６４・８９７点で初優勝し、初の世界選手権代表となった。前回大会覇者の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝は３位。上位４人が世界選手権代表に決まり、団体総合で貢献できる選手を選ぶ残り１枠には１４位の中村遥香（なんばク）が入った。

初の世界選手権切符を手にすると、緊張した表情に笑顔が戻った。西山が４月の全日本選手権に続き初優勝。「自分的にはすごく緊張していたんですけど、練習でやってきたから大丈夫と思って、自信を持っていけた」とうなずいた。

１種目の跳馬で１４・２６６点をマークすると、重圧をはねのけるような堂々とした演技を次々と披露した。得意の段違い平行棒でも１３・８３３点と高得点をマーク。平均台も大きなミスなくこなすと、最後の床運動も、山崎隆之コーチから「最後は楽しめ」と背中を押され、きっちりまとめた。

高校１年生で、まだ１５歳の体操少女。普段は１日５時間も練習に向き合っているという。山崎コーチも「彼女は一生懸命努力する。全力で物事に取りかかるところが彼女の良さ」と語る。今後、西山は代表として９月のアジア大会を経て世界選手権に臨むが、「夏も試合がある。インターハイ予選もあるから気を抜けない」とストイック。今大会のご褒美には「焼き肉とか行きたいな」とＪＫの顔ものぞかせた。

日の丸のジャージーに袖を通し「浮かれちゃいます」と照れくさそうに笑う。世界選手権へは「メダル争いが世界でできる選手になりたい。今できる最大のスコアでミスなくできるように調整したい」。今年シニアデビューした２８年ロサンゼルス五輪の新星が、日本のエース候補に名乗りを上げた。

◇西山実沙（にしやま・みさ）２０１０年９月７日、和歌山市出身。小学校の入学前に体操を始めた。きっかけは、母が「夜に寝ないので、ここで遊ばせてほしい」と、西山をクラブに連れて行ったこと。なんば体操クラブ所属。昨年の世界ジュニア選手権で個人総合３位、床運動優勝、跳馬は２位。相愛高１年。身長１５１センチ。