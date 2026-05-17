◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

フッと息を吐き、集中力を高めた。大勢の出番は、４―３で迎えた８回。宮崎を遊ゴロ、佐野を空振り三振、蝦名を中飛。最速１５２キロの直球にいつもより球速を落としたスライダー、フォークを操り無失点に抑えると、少しホッとした表情で笑みをこぼし、ポンポンとグラブをたたいた。今季１１ホールド目に、お立ち台で「前回、則本さんの勝ちを消してしまったので、正直とても緊張しました」と本音をこぼした。

先輩の優しさに救われた。前回１３日の広島戦（福井）では１点リードの８回に登板するも大盛に同点弾を浴び、７回無失点の快投を見せた先発・則本の移籍後初勝利が消えた。坂本の通算３００号となる逆転３ランでチームは勝利したが「本当に申し訳ない気持ちだった」と悔しさが募った。そんな中、声をかけてくれたのは悔しいはずの則本だった。「次は頼むよ！ これからまた自分（大勢）がチームを救えるときは来ると思うから。あとはチームが勝てるように応援しよう」

則本は先発だけでなくクローザーなど中継ぎの経験もある。「本当に結果の世界なので、ずっと抑えていても１日でも悪いとチームに居場所がなくなるぐらい気まずい雰囲気になる。則本さんはそれが分かるので、居やすい雰囲気を作ってくれたんだと思います」。先輩の温かい気遣いで、目線を上げることができた。

「すごくいいチームの雰囲気ですし、勢いもあるのでたくさん勝てるように自分もしっかり投げたい」。互いに支え合いながら、チームの勝利をつかむ。（水上 智恵）