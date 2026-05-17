◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

神経を研ぎ澄ませ、高梨は腕を振った。「やるかやられるか。抑えるしかない」。同点の７回２死二、三塁。フルカウントから筒香を空振り三振に仕留めると左拳を握り、感情のままにほえた。直後に打線が勝ち越しに成功し、２４年９月１５日の中日戦（東京Ｄ）以来、６０８日ぶりの白星。「久しぶりに勝ちがついた。タイミングも含めてよかった」。今月、右座骨部の故障から１軍に復帰したばかり。スタンドで観戦していた両親にこの上ないプレゼントを届けた。

リリーフ陣の踏ん張りが５連勝を呼び込んだ。先発・ウィットリーが５回３失点で降板。６回から赤星、田中瑛、高梨、大勢、最後は守護神マルティネスが締める無失点リレーで勝利をつかみ取った。

マルティネスは「ブルペンというのは家族みたいなもの」と語る。気になる“家族構成”について、自分の立ち位置は「若い投手がたくさんいるので、お父さんまではいかないけど、おじくらいかな」と笑い「ベテランの中川さん、高梨さんがお父さん」とした。赤星、船迫、田和ら若手も和やかな雰囲気に溶け込み、先輩の姿を追う。「自分がやりたいように動いている」と語った田中瑛は自らを「猫」と表現したが、仲間に助言することも惜しまない。それぞれが自立し、自分らしくいられるブルペン。いざという時には一致団結できる家族のような結束力こそが、好投の秘訣（ひけつ）になっている。

この５連勝中はのべ２２人がリリーフ。失点したのは１３日の広島戦（福井）の２だけと抜群の安定感を誇る。チーム４９ホールドはリーグ最多だ。「いい投手がたくさんいる。そこにどうやってつなぐか、それだけです」と高梨。鉄壁のリリーフファミリーがチームを支えている。（北村 優衣）