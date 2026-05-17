「ファーム・西地区、広島３−２阪神」（１６日、米子市民球場）

どら焼き生産量日本一を誇る米子で、阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が躍動した。「４番・左翼」で先発出場。「右ハムストリングスの筋損傷」で３度目の離脱後、初めて実戦の守備に就いた。

待ってましたとばかりに、いきなり守備機会が訪れた。初回先頭から２連続で安打を処理、二回も先頭の左前打をさばいた。七回に交代するまで計４度の守備機会を難なくこなした。

見守った平田２軍監督は「守備も問題なくこなしている。守りに入ると、違う筋肉の張りというかウエートトレーニングとは違う緊張感の中での張りというのがある」と説明。１２日の２軍交流試合・日本海Ｌ石川戦（小松）での実戦復帰から着実に段階を踏んでいる。

打撃では七回１死二塁で高め直球を力強くはじき返した。一、三塁へ好機を拡大させ、その後の一時勝ち越しをお膳立てした。米子は熱心な虎党が多い地域でもある。ルーキーは「いいぞ！いいぞ！立石！」と鳴り物応援が響く左翼スタンドへ小さく拳を握った。「３打席は予定通り。雰囲気を持っているよ」と指揮官もべた褒めだった。

これで累計３４打席へ到達。藤川監督が当初基準としていた「５０〜６０打席」へ近づいた。今後については「明日の状態を見て判断する」と平田２軍監督。待望の１軍デビューは近そうだ。