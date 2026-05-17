「日本ハム５−４西武」（１６日、エスコンフィールド）

日本ハムはフランミル・レイエス外野手が獅子奮迅の働きを見せた。

まさにレイエスさまさまだ。決勝弾を含む３安打３打点の大暴れ。「モーレ（レイエスの愛称）、ムーチャスグラシアス（本当にありがとう）」。新庄監督も開口一番、笑いながらスペイン語で感謝を口にした。

初回の右翼線への先制適時二塁打を皮切りに、三回は勝ち越しの右前適時打。ハイライトは同点の八回だ。甲斐野の高めスライダーを左中間席に運ぶ７号ソロ。今カードはスライダー中心だった相手の配球を読み切り、主砲は「スイングルームでチームメートと『ここでスライダーを打つぞ』と話していた。狙い通りに打てて最高」と胸を張った。

ラッキーワードの御利益？もあった。お立ち台では「ミキティー！！」とお笑い芸人・庄司智春ばりに絶叫し、爆笑を誘った。同僚にギャグの存在を聞いて動画を見せてもらい、面白がってマネをすると、その日に猛打賞を記録。「そこから打ち始めたので、何か運がいいフレーズなんじゃないかって」。今ではアーチを打つたびに清水優と一緒に叫んでいることを、楽しそうに打ち明けた。

打率・３２０はリーグトップで、２４打点も同４位タイ。本塁打も最近６試合で４発と量産し始めた。新庄監督は「頼りになるね。ここまで打ってくれたら、チャンスで打てなくても、モーレが打てなかったら仕方がないってなりますよ」と最敬礼した。連敗を２で止め、借金１ながら４月１４日以来の３位浮上。逆襲のカギは、やはり背番号９９が握っている。