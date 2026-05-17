「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）

泥くさく決勝点を奪い巨人が連勝を５に伸ばした。

３−３の七回１死一、三塁。ダルベックのゴロを捕球した投手の中川虎がホームに投げる間に、三走の平山功太内野手がヘッドスライディングで本塁を陥れた（記録は投手の野選）。

「ゴロゴーだったんでちゅうちょなく。バウンドがはねたんで勝負してみようと」と平山は振り返った。

育成選手から昇格し１軍に定着した今季。欠かせないピースとなっているが、コンディション不良で１３日の広島戦はベンチ外に。この日は３試合ぶりに１番・右翼でスタメン起用されたが３打席無安打だった。だが七回に先頭で打席に入り執念の中前打。二盗を決めて好機を広げ吉川の中前打で三進後、勝負をかけるスタートを切った。

「体の状態は１００点に近い。必要と思ってもらったら１試合でも出られるようにしたい」。定位置奪取に平山は表情を引き締める。

阿部監督は二盗の場面を「攻撃的にいこうと思ってエンドランのサインを出した」と説明し「走っても速いんで。彼の強みだし、今後も続けてほしい」と期待を込めた。