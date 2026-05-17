「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

軽く合わせただけかと思われたが、グングンと打球が伸びていく。阪神・佐藤輝明内野手の快音に見とれながら、次第に虎党が感嘆の声を漏らした。どよめきに押されるように、バックスクリーン左へスタンドイン。「うまく打てた。いいところまで飛んでくれたかなと思います」。リーグ単独トップの１１号ソロ。この一発で試合を決めた。

２点リードの四回無死だった。追い込まれながら、森下の外角チェンジアップを軽打。うまくバットに乗せて、飛距離１２７・１メートルのアーチを描いた。「捉え方は良かったです」。浜風も吹いていたが「あそこは伸びない」とパワーと技術で持っていった。

初回には１死二、三塁から右前へ先制適時打。「先制点がほしかった。頌樹（村上）を先制点で援護できて良かったです」。４試合ぶりに４番へ戻り、即結果を残す。打順への意識は「特に何もない」と言うが、主軸としての役割をきっちりと果たした。

１５日には刺激になる発表もあった。６月１１日に開幕する、Ｗ杯北中米３カ国大会の日本代表メンバーが決定。同じ兵庫県出身の堂安に加えて、冨安ら同学年の選手も多く選出された。「すごいですよね。同い年で国を背負って戦うことはプレッシャーもあるだろうし、すごいなと思います」。自身も３月にＷＢＣで日の丸を背負った。経験しないとわからない、重みや重圧。競技は違えど、感じるものはあった。

この日は「ＴＯＲＡＣＯデー」として開催された。昨季も２試合で２本の適時打。２３年も２本塁打で７打点と大暴れした一戦がある。「たまたまです」と笑ったが、キッズインタビューには「頑張ってしゃべってくれてたので良かったです」と優しい表情になった。

３、４月も主要３部門トップだったが、５月に入っても打率・３３３、４本塁打、７打点と結果を残し続けている。「ここまではしっかり打ててる。まだまだ先は長い。維持していけるように、もっと打てるように頑張りたい」。まだまだＴＯＲＡＣＯを喜ばせる。