「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

虎のエースはハチャメチャかっこいい！阪神・村上頌樹投手（２７）が「ＴＯＲＡＣＯデー」に先発し、４月３日・広島戦（マツダ）以来となる今季２勝目を挙げた。完封目前で悔しい降板となったが、九回途中１失点と力投。藤川監督も絶賛の１２３球だった。チームの連敗は２でストップ。首位・ヤクルトと１ゲーム差に迫り、交流戦前の勝率５割以上が確定した。

首脳陣がベンチを出ると、思わず顔をしかめた。あと１球で逃した今季初完封。それでも、カラフルに彩られたスタンドからの拍手が、村上の熱投をたたえる。約１カ月半ぶりにつかんだ白星は、さらなる進化の余地を秘めた今季２勝目だ。

「まだ気持ちの整理がついてないですけど…。まずはチームが勝てて良かったなと思います」

黄色い声援を浴びる虎戦士に、野球の神様が嫉妬したのだろうか。最大の危機が九回に訪れた。１死から大盛が放った打球は、一塁・大山の前でイレギュラーバウンドして右前へ。その後の２死一、二塁、フルカウントから坂倉に内角高めカットボールをはじき返された。無情にも左翼線に弾む白球。１点を失い、交代が告げられた。

とはいえ、そこまでは快調に腕を振った。立ち上がりから力のある直球をゾーンに投げ込み、「良い高さに落ちてくれた」とチェンジアップを効果的に使って広島打線のタイミングを外す。四回までは完全投球でテンポ良くアウトを重ねた。五回に２安打でピンチを招いたが、本塁は踏ませず。六〜八回は再び一人の走者も許さなかった。

１２３球を投じて８回２／３を５安打１失点、９奪三振の好投で４月３日・広島戦（マツダ）以来の白星。無四球という結果に「本当にそこだなと思います。無駄なランナーを出さずに攻めていけたところが良かった」とうなずいた。藤川監督も「本当に素晴らしい投球でしたね」とたたえる。

一番身近なＴＯＲＡＣＯが心の支えだ。婚約して迎えた昨季は、投手３冠を獲得して２年ぶりリーグＶをけん引。輝かしい成績の裏で苦悩も多かった。「体が本当にしんどかった。そういう時ですかね」−。いつも背中を押してくれるのは、愛妻の言葉。「落ち込まないように声をかけてくれる。自分がダメやったときも、すぐに切り替えられるような言葉を言ってくれますし、ずっと褒めてくれます」。登板日以外は食卓を囲みながら試合を見ることも多く、野球のルールを知らなかった夫人の知識も急成長。愛する人に“推され”前向きに進み続けている。

「最後まで投げ切れなかった悔しさもあります。でも、いい経験だと思って。これで満足することなく、次の試合に臨めるかなとは思います」。届かなかったあと一歩を糧に、ここから勝ち星を積み重ねる。

◆今季４０試合を消化した阪神は、２３勝１６敗１分けで勝率．５９０とした。優勝を飾った昨季の同時期は２２勝１６敗２分けの勝率．５７９で、今季は上を行く。