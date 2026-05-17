「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

近本を欠く阪神にあって、その存在感は日に日に高まっている。１番・高寺望夢内野手が今季初の猛打賞に２盗塁を決める活躍。１１試合連続で１番に座る、虎の新切り込み隊長が打って走ってチームをけん引した。

バットで魅せて、足でも魅せる。それが高寺が考える自身の役割だ。「出塁して盗塁できたのは良かった。毎試合目指しているんですけど、今日はできました」と、納得の表情を浮かべた。

初回、いきなり理想を体現した。森下の３球目を捉え、一、二塁間を破る右前打で出塁。続く中野の初球でスタートを切り、二塁を陥れた。わずか４球でチャンスを演出。その後、佐藤輝の適時打で先制のホームを踏んだ。

五回も内野安打で出塁後、今季７盗塁目を決めてみせた。これで近本（６盗塁）を抜いて、チーム単独トップ。おまけに失敗なしの成功率１００％を誇る。「（成功率は）あんまり意識してないんですけど、行けそうなら（行く）」という、単純明快な思考から生まれる思い切りの良さで塁を盗み続けている。

七回には左腕・塹江から左前打を放ち、３安打目。「ハチャメチャかわいい」をテーマにした「ＴＯＲＡＣＯデー」で、高寺は“ハチャメチャ”にグラウンドを駆けた。「これを続けていって、どんどん積み重ねていければ」と、ひたすらに安打と盗塁を量産していく。