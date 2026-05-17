元「TOKIO」の長瀬智也（47）が16日更新のモデルの滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネルに出演し、自身の仕事の展望を語った。

2人は同じ年で、長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことから、20年前から家族ぐるみでの付き合いを続けているという。

最近、長瀬はオートバイのレースには参戦しているが、テレビではなかなか姿が見られないが、滝沢が「また演技やってくれるんですか？」と聞くと「もちろん。いい話とか、作品と出合えたりとか、いい人と出会えるんだったら、俺はいつでも全然いつでもできるからね」と即答した。

だが「だけど、やっぱり今の自分にふさわしいかとか、作品を作る大変さも知ってるから、じゃあやろうかな、みたいな感じにはなかなかなれないよね。やっぱり。1回ここで全てを懸けるから。それから先の人生のことをあまり考えないんで。その撮影期間は挑むことが多い。息を止めている感じだよね。終わるまではね」と語った。

一方「スタッフたちと楽しい関係性が築けたりとか、大変なんだけど、次の日にまた撮影スタッフと会うのが楽しみだったりとか、いいものが撮れたらやったねって分かち合えることとか、そういうのがあるからできる」としながらも「あんまり軽々しく、やりますっていう風にも言えない。やっぱ削るものは削る」と説明した。