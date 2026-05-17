◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

７回に勝ち越した攻撃は、阿部監督の勝負勘がさく裂したね。先頭・平山が中前安打して、打席に泉口。絶対に二塁に進めたい中で、ベンチのサインは初球エンドランやった。結果は平山の盗塁という形になったけど、思った通りに走者を進められた。これはもう、阿部監督の読み勝ちよね。

中川虎は真っすぐとフォークが特徴の投手。相手も警戒して、直球でスッといきにくい場面でフォークがくる確率は高いと踏んだんやろね。それがゾーン内にきたら泉口なら当ててくれる、低めにワンバウンドするようなら、平山の足なら二盗がセーフになる。打者と走者、さらには相手投手と全ての特徴を考慮して、覚悟を持ってサインを出したね。にしても、エンドランかぁ。カウントがボール先行になったらあるかも…とは思っていたけど、初球とは正直、おそれ入ったよ。

これで今季初の５連勝やね。しかも直近の４戦はサヨナラ、サヨナラ、２点差、１点差と接戦をものにできている。こういうしぶとい勝ち方が一番、選手が成長するんよ。試合終盤で１点もやれない展開の独特の緊張感を続けて体感することで、精神的にもビビらなくなっていく。戦いながら強くなるってこういうことよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）