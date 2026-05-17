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少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

17日（日）放送の『華丸丼と大吉麺』は、東京・板橋編の第3回。“ゆうこりん”こと小倉優子をゲストに迎えてお届けする。第1回は町中華の有名店「龍王」さんで、「醤油ラーメン」とボリューム満点の「炒飯」をかっこんだ華大。先週は板橋区役所前の「Morris」さんで、魚介豚骨スープの「中華そば味玉のせ」と「バナナジュース」を分け合った。

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今週も「ハッピーロード大山商店街」でロケがスタート。噂によると、ザ・たっちもこの辺りでロケをしているらしい。華丸が「もし見かけたら、実力の差を見せつけてやりましょう、3人で。『これがロケだぞ』と」と闘志をむき出しにすると、大吉も「『君たちとは違うんだ』。たっちはたっちで惰性でロケをやってる可能性がある。あのコンビは（お互いを）甘やかしあってるから（笑）」と容赦がない。なんてことを話していると、商店街でザ・たっちのロケ隊を発見！ 大先輩の登場に慌てふためくザ・たっちとの、即席コラボの展開は…？

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3人でのロケが再開し、丼と麺ではどちら派かを質問されたゆうこりん。「えー、うーん、どっちも好きなんですよねえ」と頭を抱えているが、今日のロケではラーメン屋さんに行きたいようだ。なぜかというと、ラーメン専門店は子連れでは入りにくいため、滅多に食べる機会がないのだそう。華大は2週連続で麺を食べているが、華丸が「（ラーメンに）お付き合いするよね」と気遣いを見せる。ところが、四川料理「沸騰」さんの看板をチェック中、華丸から思わず「くはぁ…」というため息が漏れてしまい、大吉が「ため息はなしだよ」と注意する。

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ラーメン続きの華大に気を遣ったのか、ゆうこりんが「おいしそう！」と反応したのはカレー専門店の「チャントーヤココナッツカリー」さん。丼麺ではないので番組の趣旨に外れているということもあり、丼麺探しを続行！ ところが「四川NOODLES 麻辣亭」さんはゆで麺機の交換作業のため臨時休業、「うしまる担々麺倶楽部」さんはタイミングが悪くロケNGと、空振りが続く。遠くの方にラーメン店の看板を見つけると、のろのろ歩くおじさん2人に痺れをきらしたのか、「先行ってきます！」とダッシュするゆうこりん。軽快な走りっぷりとそのタフさに、華大は感心しっぱなしだ。

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最終的に3人は、とあるお店に落ち着いた。中瓶を1人1本ずつ飲みながら、35歳で上京してきた華丸が、東京で初めて手を繋いだ相手がゆうこりんだったという意外なエピソードや、「こりん星」について語り合う。そして、ゆうこりんの前で「優しさ」（大吉）と「男らしさ」（華丸）で張り合うおじさん2人の「令和のビー・バップ・ハイスクール」（by大吉）的寸劇をお楽しみに。

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ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。