モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、元「TOKIO」の長瀬智也（47）とのトークを公開した。

2人は同じ年で、長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことから、20年前から家族ぐるみでの付き合いを続けているという。

滝沢は、長瀬は男性ファンが多い、と紹介すると「できれば女性からモテたいですけどね」と言い「モテると人気を一緒にしちゃダメですよ」と語った。

また「最近どうよ長瀬君、恋愛」との直球質問に「いつまでも独り身でいるもんでね…」と苦笑するが、スタッフからも「願望はあるんですか？」と聞かれ「大切な人もいないのに、願望あったらこの年で気持ち悪くないですか？」と答えた。

また、滝沢が「現在（彼女は）いないんですか？」と聞くと「いないですよ」と答え、「僕もそんなに女性心がね、分かるような人間性でもないって自分では分かってるから」と言い、滝沢夫妻の関係性が「もの凄く勉強になる。僕の中ではベストカップルだと思っている。こういう夫婦を見ると、まだ望みたいなと思う。この年になると頭でっかちになるところもあるけど、目の前にそういうほほえましい家族像があると、やっぱ、いいなって」と語った。

だが、滝沢は、長瀬は「めっちゃモテるのね」と言いながらも、マメさが足りないのではないか？という質問に「そういうつもりではいるけど、なかなか伝わらない。言っちゃうほうが、軽くなってしまうような気もしちゃう」と吐露。

「若い時に芸能の仕事をやってたから、地元とかにいた頃から知ってるような人間は別だけど、それ以外大半は、俺のことは知っているけど、俺は知らないって状況から始まるわけ。だからやっぱり…普通じゃないよね。だからと言って別に悲観的には全く思わないし、全員が全員そういう風に俺のことを見るとも限らないから、何とも思わないけど、やっぱりそういうところが。色々話しかけられて思うのは、何をやっている俺を見て、好きでいてくれてんのか、俺からしてみたらわからないから」と複雑な心境も明かした。

最後に好きなタイプを聞かれると「いいなと思った人がタイプになっちゃうから。年を取れば取るほど、ビジュアルじゃなくなってくるよね。人間性とか、声とか、笑い方とか。そういうとこで意外にその人の人間性。そっちの方が強い気がする」と明かしていた。