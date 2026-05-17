開催：2026.5.17

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 1 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が17日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するブルージェイズの先発投手はメーソン・フルーハティで試合は開始した。

6回裏、4番 マシュー・ビアリング 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-0 TOR

7回表、2番 ヨエンドリク・ピナンゴ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 DET 1-1 TOR

10回表、5番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 DET 1-2 TOR

試合は1対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで2勝1敗5S。負け投手はタイガースのタイラー・ホルトンで、ここまで0勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.233となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 04:48:07 更新