「英雄になった」「こんなん泣くやろ」公式戦６戦連発！ チームを５連覇に導いた日本人FWの劇的決勝弾にSNS沸騰！「100年は語り継がれる」「彼がここまで感情爆発させるのも珍しい」
現地５月16日に開催されたスコットランドリーグの最終節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックがホームで首位のハーツと対戦。逆転優勝には勝利が必要だったなか、３−１の勝利を飾ってリーグ５連覇を達成した。
この試合でチームを優勝に導く劇的な決勝ゴールを奪ったのが、ここまで公式戦５試合連続ゴール中だった前田だ。１−１で迎えた86分、ゴール前で左からのクロスに反応。ダイレクトで押し込んだ。一度はオフサイドと判定されるも、VARによって得点が認められた。
このゴールにSNS上では、「こんなん泣くやろ」「英雄になった」「主人公すぎるわ」「セルティックの伝説だ」「100年は語り継がれる」「最高の形でW杯にいける」「彼がここまで感情爆発させるのも珍しい」といった声が上がっている。
日本人アタッカーがセルティックの英雄となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セルティックを５連覇に導いた前田大然の一撃！
この試合でチームを優勝に導く劇的な決勝ゴールを奪ったのが、ここまで公式戦５試合連続ゴール中だった前田だ。１−１で迎えた86分、ゴール前で左からのクロスに反応。ダイレクトで押し込んだ。一度はオフサイドと判定されるも、VARによって得点が認められた。
このゴールにSNS上では、「こんなん泣くやろ」「英雄になった」「主人公すぎるわ」「セルティックの伝説だ」「100年は語り継がれる」「最高の形でW杯にいける」「彼がここまで感情爆発させるのも珍しい」といった声が上がっている。
日本人アタッカーがセルティックの英雄となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セルティックを５連覇に導いた前田大然の一撃！