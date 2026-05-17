SUPER BEAVER、新曲「クライマックス」がフジテレビ系2026サッカーテーマソングに決定！「最高に嬉しくて、最高に光栄」（渋谷龍太）

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SUPER BEAVERの新曲「クライマックス」が、6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けた、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに決定した。

■自ら歴史を塗り替える側へ踏み込もうとする強い覚悟を描いた楽曲

「クライマックス」は、“憧れ”では終わらせず、自ら歴史を塗り替える側へ踏み込もうとする強い覚悟を描いた楽曲で、6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』に収録。5月27日から先行配信される。

泥臭くも力強いメッセージが、世界を目指す選手たちはもちろん、何かに挑み続けるすべての人の背中を押す、SUPER BEAVERらしいロックナンバーである本楽曲は、5月17日放送の『SUNDAYブレイク.』内にて、SUPER BEAVERメンバーのコメントVTRとともにワンフレーズ初公開。その後、『すぽると！』内で楽曲全容が解禁される。

また、5月17日からPre-add / Pre-saveもスタート。Pre-add / Pre-saveするとSUPER BEAVERのスぺシャル画像をダウンロードすることができるキャンペーンも実施中。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クライマックス」

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■【画像】サッカーテーマソング決定の告知画像

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/