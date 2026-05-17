「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−２サントリー」（１６日、横浜アリーナ）

第２戦が行われ、先勝していたサントリーはフルセットの末に２−３で敗れた。大阪Ｂは逆王手をかけた。最終戦は１７日に同会場で午後３時３５分から行われる。今季限りでサントリーを退団し、来季からポーランドリーグでのプレーが有力な高橋藍（２４）は有終Ｖを狙う。

高橋藍は主将として、敗れたチームメートに真っ先に声をかけた。「明日もある。優勝を逃したわけじゃない。明日勝てばいいだけの話。明日勝てば、今日負けたことは報われる」。サントリーは第１セットを先取したが、フルセットの末に逆転負け。ただエースは下を向くことなく、仲間を鼓舞し、最終戦に向けて気持ちを切り替えた。

相手の強烈なサーブを攻略できなかった。第２セットから、大阪Ｂが日本代表の甲斐優斗を投入。エースの西田有志と合わせて強烈なサーブが２枚そろう攻撃的布陣となり、先手を取られ続けた。第２、３セットを続けて献上。第４セットは意地で取り返したが、最終セットは９−１５で押し切られた。

強打に加えてレシーブも得意とする高橋藍も、この日は西田にサービスエースを奪われた。「２本やられてもったいなかった。良いサーブなので、メリハリを付けて対応していきたい」と反省しつつ、「しっかり１本で切っていくことが勝つために必要な部分」と修正点を挙げた。

今季限りでのサントリー退団が決定しており、来季からは強豪のポーランドリーグでのプレーが有力となっている高橋藍。「隙を見せず、１セット１セットを取って、３セットを取り切るところで勝負していきたい」。ＳＶリーグ新設からの２連覇を果たし、有終Ｖを飾る。