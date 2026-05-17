「乃木坂46」元メンバーで女優の久保史緒里

16日に楽天モバイルパークで行われたプロ野球・楽天―ソフトバンク戦のセレモニアルピッチにアイドルグループ「乃木坂46」元メンバーで女優の久保史緒里が登場した。華麗なフォームからノーバウンド投球を披露した。

宮城県出身で楽天ファンとして知られる24歳。「SHIORI 24」のユニホーム姿でマウンドに上がると、スタンドから「ゴーゴーレッツゴー久保史緒里！」のコールが響く中、ノーバウンド投球を披露。一礼すると、髪をなびかせながら小走りで戻っていった。

久保は乃木坂46を昨年11月に卒業。肩書がアイドルから女優となり、始球式は6回目となった。ネット上のファンからは「さらに可愛くなった」「むちゃくちゃ綺麗だなー」「さすがのノーバウンド投球」「最高の一球でした！」など賛辞の声が寄せられた。

また、楽天が4-3で逆転勝ちを収めたこともあり、「久保史緒里はやはり勝利の女神なのか」「これは宮城の女神」などの声も上がった。

楽天球団の公式サイトでは久保のコメントを紹介。「今年は津留崎選手が投球練習で『絶対いける！』と後押ししてくださったので、ポジティブな気持ちでマウンドに上がりましたが、MyHEROの中島選手が受けてくださるのを知らなかったので、一気に緊張しました。『ナイスピッチング』と声を掛けていただいて、なんとか届いてよかったです」と舞台裏を明かした。スタンドからのコールについては「皆さんの久保史緒里コールがしっかり聞こえてきて、なんて温かいんだろうと思いました」と記されていた。



（THE ANSWER編集部）