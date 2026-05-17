函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」は最終日、12Rで決勝戦（優勝賞金643万円）が行われる。3連勝で勝ち上がった松浦悠士が犬伏湧也目標に完全Vを目指す。

松浦の完全Vに期待した。ライン構成は犬伏―松浦の中四国勢、嘉永―園田―久島の九州勢、鈴木―武藤の関東勢、そして新山と橋本が単騎戦。

駆けるのはラインがある犬伏か嘉永か鈴木だが、踏める距離が長い犬伏が最終的に主導権を握りそうだ。松浦が番手の仕事をこなしてゴール前で差す。嘉永は仕掛ける位置次第で逆転がある。単騎戦の新山は脚をためての捲りで一発も。

＜1＞新山響平 消極的な仕掛けだったし自転車の出も悪かった。単騎でも自力。

＜2＞犬伏湧也 山崎君の仕掛けについて行けば、もっと楽に決まっていた。ふがいなかったダービーの結果は払拭できたと思う。自力。

＜3＞嘉永泰斗 前受けが良かったので入れてもらえて良かった。後ろでバリバリ聞こえたので詰まったら行こうと思った。出来は変わらず悪くない。自力。

＜4＞武藤龍生 菊池君がいい先行をしてくれた。（鈴木）竜士が止めてくれると思っていた。鈴木君へ。

＜5＞松浦悠士 いっぱいでした。自転車の感じはいい。体調は日替わり。犬伏君へ。スタートの位置がかなり重要だと思う。

＜6＞久島尚樹 ゴール前は誰も来ないのを確認して踏んだ。九州3番手。

＜7＞鈴木竜士 出来は凄くいいわけではない。自力。

＜8＞橋本優己 松浦さんの後ろにスイッチできればと思っていた。単騎でも自力。悔いのないレースを。

＜9＞園田匠 嘉永君がS班らしいレースをしてくれた。再度、嘉永君へ。