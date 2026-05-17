ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は16日、2日目が終了。きょう17日の3日目、注目レースは12Rだ。

進入で動きはなさそう。峰が万全の態勢で臨む。背にする22号機は前検日から手応えがあった。まだ白星には届いていないが、イン戦なら全く不安はない。先に回って他5艇をシャットアウトする。地元の前田はセンターから捲り、捲り差しの両面策。少し上昇してきた桑原は差してどこまで迫れるか。中間着が続くが関が侮れない存在。持ち味の旋回力を生かして、艇団を割って来そうだ。

＜1＞峰竜太 足はいい。出足も伸びも良くて、周りから出過ぎと言われるくらい。ピット離れも自分だけいいです。

＜2＞桑原悠 初日は伸びに寄せ過ぎて失敗した。現状では決して悪くないけど、威張れる足はない。

＜3＞前田将太 下がるとかは全然ないです。初日の乗り心地の感じはなく、重たかったですね。

＜4＞深谷知博 合わせ切れていないのもあって、起こしで鳴きました。合えば中堅上位くらいにはなると思います。行き足、ターン回り、直線もまずまずにはなりそうかな。

＜5＞関浩哉 出足寄りで中堅はしっかりあると思う。気になるところはない。2日目は気温のせいか回り過ぎで乗りにくかった。

＜6＞稲田浩二 ペラはそこまで変えていない。足は普通くらい。道中で少し振り込みそうになったし、合ってはいない感じ。