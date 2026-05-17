「どれだけ試練なんだよ」「しんどすぎる」まさかのW杯落選から一日…日本代表戦士を襲った“悲劇”にネット沈痛「本当に悔しいし言葉になりません」
５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリが、塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクとホームで対戦。１−３で敗れ、最下位で降格が決定した。
この試合に先発した藤田と安藤は、前日に発表された日本代表の北中米ワールドカップ・メンバーから落選。とくに前者は、これまでコンスタントに森保ジャパンに招集されていただけに、驚きの選外となった。
落胆しなかったわけはないだろうが、この一戦でも最後まで懸命に戦った。だが、チームを残留に導くことはできなかった。
日本代表戦士を襲った２日連続の悲劇に、インターネット上では次のような声が上がった。
「W杯選外の藤田・安藤にしても辛い週末になってしまったな」
「本当に悔しいし言葉になりません」
「W杯落選と散々だな」
「ワールドカップに選ばれなかった翌日にブンデス最下位が確定したのか。しんどすぎる」
「W杯目前でメンバー入り掴めなかった次の日に降格とかどれだけ試練なんだよ」
「今回は残念な結果になりましたね。来シーズンに良い成績を収めて、また戻ってこれるでしょ」
「最後まで諦めずに戦う姿勢を見て感動した。絶対次のW杯行こうや」
藤田と安藤は主力として奮闘したが、あと一歩及ばなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「衝撃デカすぎる」日本の深夜にもたらされた世界１位の“公式発表”にネット騒然「選手層が異次元」「やばすぎやろ」
この試合に先発した藤田と安藤は、前日に発表された日本代表の北中米ワールドカップ・メンバーから落選。とくに前者は、これまでコンスタントに森保ジャパンに招集されていただけに、驚きの選外となった。
日本代表戦士を襲った２日連続の悲劇に、インターネット上では次のような声が上がった。
「W杯選外の藤田・安藤にしても辛い週末になってしまったな」
「本当に悔しいし言葉になりません」
「W杯落選と散々だな」
「ワールドカップに選ばれなかった翌日にブンデス最下位が確定したのか。しんどすぎる」
「W杯目前でメンバー入り掴めなかった次の日に降格とかどれだけ試練なんだよ」
「今回は残念な結果になりましたね。来シーズンに良い成績を収めて、また戻ってこれるでしょ」
「最後まで諦めずに戦う姿勢を見て感動した。絶対次のW杯行こうや」
藤田と安藤は主力として奮闘したが、あと一歩及ばなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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