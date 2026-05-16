写真家の奥山由之が、個展「photographs」を東京・六本木のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー／フィルムで開催する。期間は5月15日から6月13日まで。

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同展では、奥山の家族アルバムをもとに制作した同名の写真作品シリーズから、28点を披露。同作は、かつて奥山の祖父母や父が暮らし、現在は彼自身がアトリエとして使用している邸宅で100冊を超える家族アルバムが見つかったことが、構想の起点となった。

アルバムを眺める中で奥山は、先代の選択によって継承されてきた生命の連続性や、 同時に立ち上がる倫理的規範について思索したほか、そこに写る人々の人生を 「家族」という共同体や枠組みの中で捉えられる一方、家族の役割を与えられる前の 「個」としての存在にも気づかされたという。

「photographs」の作品群は、奥山が家族アルバムの写真に手を加え編集することによって、元の写真に写っていた人物を光のように解放。写真上に生み出された余白が鑑賞者の想像を掻き立てるとともに、ある特定の家族の個人的なアルバムを、個々の鑑賞者に普遍的に共有されうるものへと昇華している。

なお、同展の開催に合わせて作品集も刊行。価格は、通常版が7700円、サインとエディションが入った500部限定の特別限定版が1万6500円。

■奥山由之 個展「photographs」

会期：2026年5月15日（金）〜6月13日（土）

会場：タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー／フィルム

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル 2F

営業時間：12:00〜19:00

定休日：日・月・祝祭日