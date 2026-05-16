シティがチェルシー下して2冠！ FAカップ優勝を決めたのは冬加入セメンヨの技あり弾
FAカップ決勝、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦が行われた。
チェルシーはリアム・デラップ、コール・パーマー、トシン・アダラビオヨが古巣とのゲームに。シティは10番ラヤン・チェルキがベンチスタート、14日のクリスタル・パレス戦でゴールを決めたオマル・マルムシュが先発となった。
前回対戦はリーグ第32節。アウェイのシティが3ゴールを沈め、チェルシーを下した。
20分、チェルシーがようやく敵陣深い位置まで前進。左CKを獲得し、ショートコーナーから攻撃を再開させるも、自陣GKまで押し返されてしまう。
32分、カウンターを阻止したマルク・ククレジャにイエローカード。エンソ・フェルナンデスに続いて前半だけで2選手にカードが提示された。
シティはハーフタイムで選手交代。マルムシュを下げ、チェルキをピッチに送り出した。
チェルシーのビルドアップでは怪我から復帰したレヴィ・コルウィルが躍動。左足から高精度のパスを供給し、何度もシティのプレスを空転させている。
65分、シティはロドリを下げてマテオ・コヴァチッチを投入。クロアチア代表MFは古巣との一戦に。
72分、シティに待望の先制点。右サイドでアントワーヌ・セメンヨが起点となって前進すると、ハーランドが右サイドのポケットを取ってクロス。セメンヨが技ありのバックヒールシュートでゴールネットを揺らした。
その後はチェルシーが攻め込む場面があるも、スコアは動かず。シティが0-1でチェルシーを下した。シティは22-23シーズン以来、8回目のFAカップ優勝となった。
チェルシー 0-1 シティ
シティ
71分 アントワーヌ・セメンヨ
セメンヨの技ありヒールで— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 16, 2026
シティがついに先制
マンチェスター・Cが
チェルシーのゴールをこじ開ける
FAカップ 決勝
チェルシー v マンチェスター・C
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