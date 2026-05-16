FAカップ決勝、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦が行われた。



チェルシーはリアム・デラップ、コール・パーマー、トシン・アダラビオヨが古巣とのゲームに。シティは10番ラヤン・チェルキがベンチスタート、14日のクリスタル・パレス戦でゴールを決めたオマル・マルムシュが先発となった。



前回対戦はリーグ第32節。アウェイのシティが3ゴールを沈め、チェルシーを下した。





序盤はシティがボールを保持。10分にはマルムシュの抜け出しから左サイドのジェレミー・ドク。ニコ・オライリーがポケットを取り、CK獲得に繋げた。20分、チェルシーがようやく敵陣深い位置まで前進。左CKを獲得し、ショートコーナーから攻撃を再開させるも、自陣GKまで押し返されてしまう。32分、カウンターを阻止したマルク・ククレジャにイエローカード。エンソ・フェルナンデスに続いて前半だけで2選手にカードが提示された。シティはハーフタイムで選手交代。マルムシュを下げ、チェルキをピッチに送り出した。チェルシーのビルドアップでは怪我から復帰したレヴィ・コルウィルが躍動。左足から高精度のパスを供給し、何度もシティのプレスを空転させている。65分、シティはロドリを下げてマテオ・コヴァチッチを投入。クロアチア代表MFは古巣との一戦に。72分、シティに待望の先制点。右サイドでアントワーヌ・セメンヨが起点となって前進すると、ハーランドが右サイドのポケットを取ってクロス。セメンヨが技ありのバックヒールシュートでゴールネットを揺らした。その後はチェルシーが攻め込む場面があるも、スコアは動かず。シティが0-1でチェルシーを下した。シティは22-23シーズン以来、8回目のFAカップ優勝となった。チェルシー 0-1 シティシティ71分 アントワーヌ・セメンヨ