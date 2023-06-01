ボルシアMGvsホッフェンハイム 試合記録
【ブンデスリーガ第34節】(ボルシアパルク)
ボルシアMG 4-0(前半2-0)ホッフェンハイム
<得点者>
[ボ]H. Bolin(14分)、ハリス・タバコビッチ(23分)、ケビン・ディクス(81分)、ロビン・ハック(90分+1)
<退場>
[ホ]ティム・レンペール(46分)
<警告>
[ボ]ハリス・タバコビッチ(40分)、フィリップ・サンダー(43分)、W. Mohya(66分)、町野修斗(89分)
[ホ]アルビアン・ハジダリ(32分)、ティム・レンペール2(35分、46分)、レオン・アブドゥラフ(60分)、アレクサンダー・プラス(69分)、オザン・カバク(79分)
ボルシアMG 4-0(前半2-0)ホッフェンハイム
<得点者>
[ボ]H. Bolin(14分)、ハリス・タバコビッチ(23分)、ケビン・ディクス(81分)、ロビン・ハック(90分+1)
<退場>
[ホ]ティム・レンペール(46分)
<警告>
[ボ]ハリス・タバコビッチ(40分)、フィリップ・サンダー(43分)、W. Mohya(66分)、町野修斗(89分)
[ホ]アルビアン・ハジダリ(32分)、ティム・レンペール2(35分、46分)、レオン・アブドゥラフ(60分)、アレクサンダー・プラス(69分)、オザン・カバク(79分)