【ブンデスリーガ第34節】(ボルシアパルク)

ボルシアMG 4-0(前半2-0)ホッフェンハイム

<得点者>

[ボ]H. Bolin(14分)、ハリス・タバコビッチ(23分)、ケビン・ディクス(81分)、ロビン・ハック(90分+1)

<退場>

[ホ]ティム・レンペール(46分)

<警告>

[ボ]ハリス・タバコビッチ(40分)、フィリップ・サンダー(43分)、W. Mohya(66分)、町野修斗(89分)

[ホ]アルビアン・ハジダリ(32分)、ティム・レンペール2(35分、46分)、レオン・アブドゥラフ(60分)、アレクサンダー・プラス(69分)、オザン・カバク(79分)