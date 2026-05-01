プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第8節 シャルルロワとウェステルローの試合が、5月16日23:00にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、木村 誠二（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、シャルルロワは同時に2人を交代。エティエンヌ・カマラ（MF）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）に代わりパトリック・プフラッケ（MF）、ヤシヌ・ハリフィ（MF）がピッチに入る。

75分、シャルルロワは同時に2人を交代。オーレリアン・シャイドラー（FW）、レビン・ブルム（DF）に代わりアントワン・コラッシン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がピッチに入る。

78分、ウェステルローが選手交代を行う。ナチョ・フェリ（FW）からエニス・デスタン（FW）に交代した。

83分、ウェステルローは同時に2人を交代。坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）に代わりリダ・ラーラウーイ（MF）、トマス・ファンデンケイブス（MF）がピッチに入る。

85分、ついに均衡が崩れる。ウェステルローのアーサー・ピエドフォート（DF）がゴールが生まれウェステルローが先制する。

その後もシャルルロワの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウェステルローが0-1で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し83分までプレーした。shunsuke saito（MF）は先発し83分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。

2026-05-17 01:10:39 更新