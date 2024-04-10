◇インターリーグ カブス10―5ホワイトソックス（2026年5月15日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、敵地で行われた、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」に「5番・右翼」で出場。5回に19打席ぶりの安打となる左翼線適時二塁打を放つなど、2安打1打点でチームの勝利に貢献した。ホ軍の村上宗隆内野手（26）は4打数1安打だった。

4試合連続で無安打が続いていた。鈴木は「とにかく必死」と、食らいついた。3―1の5回1死一、三塁の第3打席。追い込まれながらも低めのスライダーを左翼線へ運び、悠々と二塁へ。さらに7回の第4打席は中前打、第5打席でも四球を選び粘り強い打席を重ねた。

9試合ぶりのマルチ安打に「3打席目から切り替えて、良いプランでしっかり打席に入れたので良かった」。打率は・272まで戻し「少しずつ兆しは見えてきているので続けてやっていければ」と表情は明るかった。

試合前にはメジャーで初対戦となった村上と再会し、今永も含めて日本選手3人で記念撮影。村上とは試合中にも一塁ベース上で言葉を交わすシーンもあった。自身のメジャー1年目は14本塁打。既に15本を放っている主砲に「同じシカゴですけどなかなか会えない。彼の頑張りが刺激になるので凄くうれしかった」。メジャー5年目の鈴木が「風の街対決」で先輩の意地を見せた。

チームはナ・リーグ中地区首位を走り、ホワイトソックスも勝率5割と奮闘中。そんな中、ホ軍戦で10得点以上＆14安打以上を記録したのは球団史上8度目で、敵地では14年以来12年ぶりだった。クレイグ・カウンセル監督は「これはファンのためのシリーズ。家族でも応援するチームが分かれていることがあるし、だから面白いんだ」と上機嫌だった。（杉浦大輔通信員）